Kladruby mají už druhý přístroj na „rozhýbávání“ ochrnutých lidí

Pokud by Rehabilitační ústav Kladruby vyhlásil soutěž s otázkou, který přístroj je pacienty nejvíce využívaný, správná odpověď by zněla Lokomat. Zařízení pomáhá nacvičovat chůzi, tedy to první, které ústav zakoupil v roce 2009. Kromě servisních odstávek a oprav poruch se od té doby nezastavilo. Teď k němu přibyl mladší a vychytanější „kolega“ s názvem Lokomat Pro.

Slavnostní zahájení provozu druhého kladrubského Lokomatu. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner