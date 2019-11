Opuštěný a zamčený objekt jeho vlastník, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), po jednáních s votickou radnicí hodlá přece jen nabídnout cestujícím. Čekárnu však SŽDC provozovat nechce. A tak kvůli tomu vypíše na popud Votic už druhé výběrové řízení. Podmínky toho prvního nikdo, včetně Votic samotných, nesplnil.

„Přihlásíme se i do něj. Právě nyní připravujeme dokumentaci. A není toho úplně málo, co po nás chtějí. Budeme se snažit podmínky splnit,“ řekl votický starosta Jiří Slavík s tím, že město podá přihlášku už v pondělí 18. listopadu. „Výběrové řízení pak poběží do pondělí 25. listopadu,“ doplnil.

Teprve pokud Votice, nebo další uchazeč splní technické podmínky zadavatele, přijde na řadu dohadování o výši nájmu. Kolik by byly Votice ochotné platit, pokud vyhrají, starosta neuvedl. Potvrdil však, že by chtěl, aby čekárna sloužila okamžitě i bez rekonstrukce, kterou SŽDC plánuje napřesrok. Čekárna by měla být přes noc zamčená, aby se z ní nestala noclehárna bezdomovců.