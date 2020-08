„Vozí tam všechno možné. Například další vysloužilé pneumatiky, ale našel jsem tam i starou televizi,“ konstatoval starosta Ostředka Marek Škvor s tím, že obec ke skládce pouze umístila ceduli upozorňují na zákaz navážení odpadu.

Před likvidačním požárem, který továrnu zachvátil 10. května 2017 objekt patřil a provozovala ho firma Sycorex CR. A tak je tomu podle ostředeckého starosty dosud. Na portálu justice se ale lze dočíst, že „Dne 25. července 2017 byl vydán exekuční příkaz k provedení exekuce postižením závodu povinného Sycorex CR s.r.o.“

Právě to je nejspíš největší překážka konečné likvidace následků požáru. Starosta Ostředka totiž potvrdil, že probíhají jednání mezi firmou, která stále existuje a pojišťovnou. „My jako obec do toho nemůžeme vstupovat,“ tvrdí starosta s tím, že jednání dosud nebyla ukončena.

Kam až se jednání dostala, se ale Benešovskému deníku nepodařilo zjistit. Kontaktoval sice muže, který pro pojišťovnu jako bývalý kriminalista vyšetřuje pozadí ničivého ohně, ale ten o kauze hovořit nechtěl. „Nejsem k tomu oprávněn. Dejte mi na sebe kontakt a já ho předám pojišťovně. V případě, že to uzná za vhodné, ozve se vám,“ dodal. Kontakty autor článku expertovi předal, odezva pojišťovny do uzávěrky vydání ale nedorazila.

Jak starosta Marek Škvor potvrdil dále, ověřoval si už i možnosti, jak by obec mohla nenormální situaci, kterou denně vidí z dálnice D1 možná desítky tisíc lidí, změnit a urychlit sanaci místa.

„Právě proto, že firma pořád existuje, nejsme schopni to urychli a ani za naše peníze udělat. V současnosti totiž stavíme vodovod. Vím však, že existují různé dotace, které by mohly pomoci,“ vysvětlil starosta. Připustil však, že v případě, že by se „ledy hnuly,“ je Ostředek ochoten zapojit se do likvidace problému. Například prostřednictvím nasazení svých dobrovolných hasičů.

A tak nejspíš jediným potěšitelným posunem kauzy je, že se podařilo sanovat studny obyvatelům v Bělčici, osadě ležící za tělesem dálnice. V době, kdy hořela továrna a hustý černý dým na událost upozorňoval na desítky kilometrů daleko, hasiči používali k likvidaci ohně nejen vodu, ale její hasební účinek zvyšovali také používáním pěnidla. Voda ze studní pak při použití v domácnostech pěnila.

„To se naštěstí dotklo jen několika studní a zasažení oblasti nebylo tak vážné, jak jsme se původně obávali. Po odčerpání a vyčištění studní se situace vrátila k normálu,“ dodal Marek Škvor.