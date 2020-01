Kdo byli naši předci, může vědět každý a je to důležité

/FOTOGALERIE/ O tom, jak sestavit rodokmen vyprávěl a radil, a to velice poutavým způsobem, historik Tomáš Zouzal. Jeho přednáška, kterou nejen pro místní obyvatele připravila na sobotu 18. ledna podvečer pyšelská radnice, přilákala několik desítek lidí a to všech generací. Za dobrovolné vstupné se účastníci dozvěděli, jak začít, kde hledat podklady, nebo to, jak důležité je také umění četby starých způsobů písma.

Přednáška historika Tomáše Zouzala v Pyšelích se konala v sobotu 18. ledna 2020. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner