„To platí jak pro první, tak druhou světovou válku,“ připomněl benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček. Vycházel přitom také z informací Technických služeb Benešov, které pietní místa ve městě spravují.

Podle nich je možné, že sice vojáci v Benešově pochovaní jsou, ale svůj vlastní hrob nemají. „Z historické evidence hrobů jsme se dozvěděli, že přes válečné hroby z obou válek jsou instalovány další hroby civilní, “ potvrdil místostarosta.

Zástupci Benešova ale také tajemníka ruského velvyslance ujistili, že při bourání mauzolea zemní stroje nepůjdou do hloubky. Právě tam by totiž mohly být ostatky rudoarmějců. Kolik by jich tam mělo být, ale není jasné. Podle textu na pylonu u hřbitova jich ve městě přišlo o život 54.

„Z ruské ambasády jsme dostali mail z jejich databáze, že by se mělo jednat o osmdesát vojáků,“ sdělil Zdeněk Zahradníček s tím, že přesné místo uložení ostatků není jasné.

„Katafalk v mauzoleu je prázdný, tam nejsou,“ dodal politik, ale potvrdil, že místo uložení se nejspíš v dohledné době nepodaří zjistit. „Přesto se pokusíme místa uložení ostatků vojáků zmapovat,“ dodal komunální politik.