Kde hlasovat, někteří voliči vůbec nevěděli

Benešov - Že je zvyk železná košile není třeba opakovat. Jenže také nic netrvá věčně a tak se voliči z 19. benešovského okrsku museli tentokrát vypravit do jiné, než obvyklé volební místnosti v DS ve Villaniho ulici.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Vůbec nevím kam máme jít volit. Na webu města jsem nové místo nedokázal najít,“ postěžoval si volič Pavel Němec. Důvod změny byl prostý. DS Villaniho je krajské zařízení a ten rozhoduje, co se v objektu bude dít či nebude. A volby to nebudou. Kvůli klidu pro seniory. Voliči se tak musejí k volbám vypravit i dnes do MŠ Na Karlově.