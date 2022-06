Pokud se budeme zabývat procentuálním vyjádřením počtu dětí do čtrnácti let k celkovému počtu obyvatel, nejlépe na tom jsou Soběhrdy, obec kousek od Benešova s půltisícovkou stálých obyvatel. Dětí tam žije opravdu hodně – 25,5 procenta všech obyvatel, tedy více než čtvrtina.

„Pobídky mladým rodinám, nedáváme, nemáme vlastní pozemky. Rodičům dětí ale dáváme už asi dvacet let vánoční příspěvek. Třeba i proto od nás lidé neodcházejí a mladí mají zájem u nás bydlet a zakládat rodiny,“ míní soběhrdský starosta Pavel Bartík.

Vesnice v okolí velkých měst bobtnají. Periferie naopak dál vymírají

K příznivým okolnostem pak také řadí blízkost do Benešova a na druhou stranu i k dálnici D1 a dobrému spojení s Prahou.

„Děláme tady ale také dost akcí pro veřejnost, a to nejen díky aktivitě obce, ale také řady spolků. Lidem se tu líbí, a když mladí dospějí, chtějí tady žít a netouží se stěhovat pryč,“ dodal Pavel Bartík.

Lidé nechtějí být taxikáři svých dětí

Na opačném pólu statistiky figuruje Chlum. Obec se 129 lidmi nedaleko Trhového Štěpánova na východě okresu má jen 6,8 procenta dětí.

„Obce jako je ta naše postupně vymírají,“ myslí si starosta Chlumu Miroslav Balík. „Žít v malé obci je skutečně těžký úděl. Lidé mají daleko k lékaři, děti do školy nebo do kroužků a bez auta se nikam nedostanete,“ hledá příčiny malého počtu dětí starosta s tím, že v podstatě se jedná o to, že staří lidé zůstávají a mladí se na venkov nehrnou.

Jak starosta potvrdil, v Chlumu je také řada domů, které zůstávají už delší čas neobydlené. A tak to nejspíš také zůstane, což Miroslav Balík odhadl jednoduše. „Jejich ceny jsou přestřelené. Dům, do kterého je potřeba investovat nejméně milion korun se tady prodává za více než dva a půl milionu,“ uvažuje.

Nejstarší obce okresu Benešov

Chlum (129) – 6,8 %

Javorník (110) – 10,0 %

Vysoký Újezd (185) – 10,3 %

Jen o něco lépe je ve statistice s 10,3 procenty dětí před Chlumem Vysoký Újezd u Netvořic.

„Jsme malou obcí a noví lidé se sem nehrnou. Vlastně ani nemají kam. Pozemky na stavění obec nemá a půdy se nezbavují ani její soukromí vlastníci. Většina obecních pozemků jsou lesy a díky tomu tady žijeme doslova v přírodě,“ vysvětluje Aleš Janda, starosta Vysokého Újezdu.

Příliv mladých do obce se zhruba dvěma stovkami lidí výrazně neovlivňuje ani příznivá dostupnost do Benešova a Prahy. „U nás zůstávají stále stejní lidé, to znamená, že moc nepřicházejí noví, ale neodcházejí od nás ani mladí,“ dodává.

Mezi městy mají největší podíl dětí do čtrnácti let Pyšely – 23,5 procenta. Není divu. Město se stalo velmi vyhledávanou destinací lidí z Prahy nebo úzce navázaných právě na hlavní město. A s výstavbou nových rodinných domů Pyšely doslova „omládly“.

Nejmladší obce okresu Benešov

(podíl dětí do 14 let)

Soběhrdy (počet obyvatel 479) - 25,5 %

Chářovice (220) – 25,5 %

Ctiboř (169) – 25,4 %

Jen rovných 15 procent dětí naopak žije v Sázavě. Podle starosty města Vladimíra Dvořáka současná situace vyplývá z vývoj města před zhruba půlstoletím.

„V době, kdy se rozvíjely sázavské sklárny se také prudce zvyšoval počet nových, mladých obyvatel, kteří tu zakládali rodiny a měli děti. Tak to bylo i u nás. Mí rodiče sem přišli za prací a já se v Sázavě narodil,“ popisuje starosta s tím, že od té doby se věk obyvatel vlastně jen přirozeně zvyšoval a úměrně k tomu obývalo dětí. „Je to také důsledek toho, že od období, které popisuji, se žádný další boom počtu nových lidí ve městě nekonal,“ zakončuje Vladimír Dvořák.