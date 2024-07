Už jedenáct let zdobí výlohu podnikové prodejny skla v Sázavě připomínka významného výročí založení sklářské huti

Redaktoři Benešovského deníku podrobně sletují události v okrese, a proto jim také neunikla zpráva o jedné důležité transakci. Zavzpomínejte na to, co se událo před 15 lety.

Moratorium, které chránilo sklárny Kavalier Sázava před věřiteli, skončilo den po Novém roku 2009. Teď stojí sklárny před klíčovým okamžikem. Co bude dál?

Nejspíš s takovými otázkami vstávalo 1285 sklářů z Kavalieru Sázava v den, kde jejich zaměstnavateli skončila ochrana před věřiteli.

Opatření, které firmě nařídil 2. října soud, pomáhalo najít východisko z krize. Během té doby nesměli dodavatelé vypovědět smlouvy na dodávky energií, surovin či služeb, které trvaly alespoň tři měsíce před vyhlášením moratoria. Pomohlo to?

„Lidé normálně přišli do práce. Co bude dál, to ale nevíme,“ přiznal v pondělí 5. ledna Jaroslav Daneš, předseda odborové organizace s tím, že už zítra je v podniku naplánovaná schůzka s insolvenčním správcem.

Mluvčí sklářské skupiny Bohemia Crystalex Trading (BCT), do které Kavalier patří, Karel Samec ale potvrdil, že nyní, po skončení moratoria, budou sklárny prodány novému majiteli.

„Další fungování podniku se bude řešit podle insolvenčního zákona. Nejprve bude vyhlášen úpadek, který by měl být řešen konkursem. Z něj firmu získá nový majitel. Proces prodeje bude řídit insolvenční správce. Ten následně oznámí termíny a podmínky, do kdy společnost prodá. Sklárny Kavalier i nadále pokračují ve výrobě,“ ujistil Samec.

Nejistota zaměstnanců ale spočívá nyní v tom, že nikdo z nich neví, kdy získají za prosinec mzdu v plné výši.

„Předpokládá se, že firma rozloží lednový výplatní termín na několik částí. O přesném harmonogramu a procentuálních poměrech se uskuteční jednání mezi vedením firmy, insolvenčním správcem a odbory. Důvodem tohoto kroku je, že bankovní věřitelé odčerpali na konci loňského roku finanční prostředky z účtů mateřské BCT, od níž měly Sklárny Kavalier část peněz inkasovat,“ vysvětlil Karel Samec.