Před šesti lety ale firma Vítr podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby větrné elektrárny, příjezdové komunikace a přípojky. Jejich zamýšlené vybudování se dotýká majitelů celkem jedenácti set pozemků.

Záměr stavby větrníku, jehož vrtule dosáhne do výšky 150 metrů, provázejí protesty obyvatel. Vrtule má stát na vyvýšenině Bařiny z něhož je to k prvním domům v Kozmicích jen 600 metrů. O sto metrů dál leží Kácova Lhota, 900 metrů Teplýšovice, kilometr Rousínov a o 500 metrů dál Zálesí. Větrník bude vidět ze širokého okolí a jeho stín má údajně dokonce padat na obydlené území.

„Vadí nám, že by předimenzovaná elektrárna měla stát v blízkosti obce a narušovat krajinný ráz. Obáváme se především hluku, který půjde od lopatek,“ uvedl Martin Kozel ze sdružení Občané za zachování životního prostředí.

Protestující řadu bitev už třináctileté války vyhrálo. Definitivní výhra ale dosud nepřišla. Kraj například také uznal námitku sdružení, že benešovský stavební úřad neměl právo ho k jednáním nepřizvat a nařídil nové projednání. A to teď začalo oznámením pokračování územního řízení. „Zatím se k tomu nebudu vyjadřovat, ještě jsme to na úřadě neprojednávali,“ uvedla starostka Kozmic Helena Matoušková.

Že proces dosud neskončil, potvrdil i Martin Vojáček, jednatel společnosti Max Bögl Ostwind CZ, která je matkou firmy Vítr. To její zástupci v Kozmicích rozjeli s tehdejším vedením obce větrný byznys. Obci přitom firma slíbila v případě realizace milion korun hned a pak, v každém z dalších dvaceti let, 200 tisíc korun.

Ale samozřejmě se při smlouvě nezapomnělo ani na sankce. Úhrada nákladů, pokud by právě obec zavinila krach záměru, by šla za Kozmicemi. „Chápu obavy občanů. Hluková studie a také EIA byla kladná a dodali jsme i všechna ostatní, aktualizovaná požadovaná stanoviska. Bez nich bychom žádost o umístění stavby nepodávali,“ vysvětlil Martin Vojáček.

Ani taková ujištění ale lidé z okolí zamýšlené stavby nevnímají jako důvod k ukončení svých protestů. „Jsem z toho zklamaný, protože, jak je vidět, k zastavení procesu nevede ani lavina protestujících. Přitom to v rukou měl kozmický úřad,“ poznamenal starosta Teplýšovic Josef Škvor.

Zmiňovanou lavinou byly například už dvě petice. První adresovaná Obecnímu úřadu Kozmice podpořilo 300 lidí, druhou, pro krajský úřad, dokonce tisíc.

„Nemám nic proti obnovitelným zdrojům. Problém je v tom, že se lidé z celé republiky skládají a vytvoří velký balík peněz, který si pak rozebere několik set lidí a firem. Nikdo z nich by elektrárnu nepostavil, pokud by nedostal dotaci. A je jim jedno, kde ji postaví. Smysluplnější by bylo, kdyby stát poskytl 'drobným výrobcům' elektřiny prostředky, aby elektrárny mohly vzniknout na každé střeše. Přebytky by pak šly do sítě,“ je přesvědčený Martin Kozel.