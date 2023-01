Obrana proti ptačí chřipce: mimořádná veterinární opatření platí i na Benešovsku

Nejen v těchto osadách, protože mimořádná veterinární opatření platí v celé republice, mají vlastníci držet chované ptáky odděleně od volně žijících ptáků a ostatních zvířat. Současně mají také provádět pravidelný dozor chovu a významné úhyny hlásit přímo na Krajskou veterinární správu (KVS) v Benešově.

Chovatelé by také měli používat při vstupech a výstupech do a z hospodářství dezinfekční prostředky a vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují. A pak by také měli provést soupisy ptáků ve svém hospodářství a poskytnout ho Městskému úřadu Votice.

Jestliže některá z nařízených opatření chovatelé pouhých několika ptáků nejspíš vůbec nerealizují, to posledně uvedené by v oněch čtyřech votických částech měli splnit do dnešního dne.

„Vyhlásila jsem to rozhlasem, uvidíme, jak na to budou lidé reagovat,“ uvedla v pondělí votická místostarostka Jaroslava Pokorná žijící právě v Martinicích. „My žádné slepice nemáme, takže se nás soupis drůbeže netýká,“ dodala.

Jak jsou na tom chovatelé?

Malý průzkum Deníku v uvedených osadách ale poodhalil rozpoložení tamních obyvatel vyplývající ze zásahu státní správy do jejich hájemství.

„Nic jsme nikam neposílali. Máme jen osm slepic a kohouta a máme je zavřené,“ potvrdila starší paní v Martinicích. „Nakonec, jsou to slepice mojí dcery, nevím, jestli to někam pošle,“ dodala.

Podobně reagovali také další lidé z tohoto místa. „Možná to pošlu,“ slíbil muž, ale o svém chovu ptáků se odmítl bavit.

Další seniorka dokonce přiznala, že nic nikam hlásit raději nebude, protože má obavu, že by o své slepice mohla přijít.

Veterináři a hasiči likvidují sedlčanský chov drůbeže kvůli ptačí chřipce

V žádné z navštívených osad, s jednou výjimkou, však nebyly volně pobíhající ptáci vidět. Hned na příjezdu do Bučovic se ale na louce vedle silnice popásaly bílé kachny a vedle nich i černé slepice.

Podle Jiřího Práška v pondělí 9. ledna příliš odpovědí na úřad nedorazilo. „O tom, jestli soupis lidé skutečně zašlou, budu vědět víc právě až v úterý 10. ledna, kdy je lhůta na jejich doručení,“ dodal s tím, že pravomoc zjišťování, zda někdo soupis drůbeže poslal či nikoliv, městský úřad nemá. „To přísluší krajské veterinární správě,“ potvrdil Jiří Prášek.