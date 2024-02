Bourání se předběžně týká například i někdejšího kasárenského kinosálu. Ten je přestavěný na tělocvičnu, kterou využívají například karatisté. Na jejím místě by měla vzniknout tělocvična nebo například školní kuchyně s jídelnou. Kromě toho ale radnice uvažuje také o stěhování sociálních zařízení, které v Táborských kasárnách díky dotacím vznikla teprve před zhruba dekádou.

V kasárnách je nyní nízkoprahové denní centrum, azylový dům a také zimní noclehárna. Všechno dohromady to tvoří služby sociální prevence, které potřebným poskytuje město přes svou Pečovatelskou službu. Do letošního benešovského rozpočtu se dostala ale například také věta - výstavba nové budovy Centra služeb prevence. Vhodné místo pro ni má Benešov v dolní části Vlašimské ulice, v sousedství objektu se sociálními byty známého jako Flusárna.

Azylový dům by se měl přestěhovat

„Výstavbu tohoto objektu město plánuje už několik let,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský. „Několikrát se ale měnilo určení, čemu bude sloužit. Jednou to měla být ubytovna, podruhé nocležna a nyní se uvažuje o azylovém domě,“ vysvětlil. Potvrdil také, že azylový dům, který v současné době v někdejších kasárnách funguje, by se měl výhledově přestěhovat právě do Vlašimské ulice. Jaké bude využití uvolněné budovy v Táborských kasárnách město zatím neurčilo.

Pro výstavbu nové budovy Centra služeb prevence ve Vlašimské ulici hodlá Benešov získat dotační podporu. Z toho ale také vyplývá, že samotná výstavba nepřijde na řadu dříve, než napřesrok. „Nejdříve se začne stavět příští rok, protože zatím máme jen naprojektováno, ale nemáme stavební povolení ani vysoutěženou firmu, která by se budování ujala,“ uvedl Tichovský s tím, že zatím není ani stanovený rozpočet. S objektem Flusárny, v němž jsou a zůstanou sociální byty, nebude nové Centrum služeb prevence propojeno.