Je vidět, že rekonstrukční práce už začaly, ale také to, že už drahný čas nepokračují. Navíc pohyb v bezprostřední blízkosti zdi může být životu nebezpečný. Přitom je vstup k objektu zcela volný.

Z dalších informací uveřejněných u kaple vyplývá, že rekonstrukce začala v listopadu 2019 a má být dokončena v listopadu 2024.

Vlastníkem kaple, stejně jako pozemků na Malém Blaníku o rozloze téměř 79 hektarů je Arcibiskupství pražské. Z toho, co se dosud podařilo vylepšit lze zmínit cihlové klenby nad třemi či čtyřmi okny ve dvou stěnách osmiboké oválné stavby. Ostatní otvory taková oprava či úprava teprve čeká. Kdo se jich nakonec ujme, respektive kdo bude investorem, není jasné. Vyplývá to z vyjádření mluvčího Arcibiskupství pražského, Jiřího Prinze.

„Kaple sv. Máří Magdaleny na Malém Blaníku je jedna z nemovitostí, které církev vlastní a do budoucna je nebude moci spravovat. Takovýchto nemovitostí má mnoho a nemá zdroje na to, aby takovéto památné budovy dokázala udržovat,“ sděluje s tím, že na Malém Blaníku hledalo arcibiskupství zdroje pro údržbu, tedy granty na obnovu památek, havarijní fondy a nějaké peníze přidalo i ze svého. „Nakonec se asi před dvěma a půl roku přihlásil spolek, který projevil o tuto památku zájem. Letos jsme jim umožnili se o tuto kapli starat,“ dodal bez dalšího upřesnění.

Podle zjištění Deníku se arcibiskupství snažilo kapli už dříve přenechat do vlastnictví městyse Louňovice pod Blaníkem. Malé sídlo s omezeným rozpočtem a vidinou nejasné využitelnosti památky, ale na nabídku nepřistoupilo.

Situace kolem kaple však obyvatele Podblanicka i Louňovic pod Blaníkem nenechává zcela chladnými.

„Mrzí mě, v jakém stavu kaple je. Církev spravuje lesy v jejím okolí, těží a prodává dřevo, ale o kapli se postarat nemůže. Je to smutné. Že by alespoň opravili takovou památku, která je na poutním místě a má svého ducha, to ne. Je to škoda,“ řekl starosta Louňovic pod Blaníkem Václav Fejtek.