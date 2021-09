Vyčleňování dětí z kolektivu, ale i nedostatečné prostorové možnosti škol, k nimž je směřuje nařízení ministerstva školství od úvodu nového školního roku, se stalo terčem kritiky některých ředitelů škol na Benešovsku.

Z antigenního testování žáků druhého stupně v Základní škole v Týnci nad Sázavou. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Děti by měly být očkované proti covidu-19, být po nemoci, nechat se testovat nebo by měly alespoň nosit ve společných prostorách roušky. Například v jídelně by měly sedět od dalších strávníků nejméně metr a půl. „To opatření je to hodně nešťastné,“ míní Charlotta Kurcová, ředitelka malotřídní ZŠ Teplýšovice s 39 žáky. „Připadá mi to úplně scestné,“ dodala.