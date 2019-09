„Při Letní škole hovořili pedagogové například o principech Montessori, individualizaci a hodnotovém vzdělávání, utváření klimatu ve třídě, pohybu jako prevenci nebo zásadách první pomoci,“ připomněla Jaroslava Tůmová, mluvčí obecně prospěšné společnosti Posázaví, která Letní školu pro pedagogy pořádala.

Akce se zúčastnilo na padesát pedagogických pracovníků z mateřských a základních škol regionu.

„Školy si samy řekly, co by chtěly, v čem by se chtěly vzdělávat. Ve snaze otevřít je i novým tipům a směrům ve školství jsme do programu přidali další témata,“ řekla koordinátorka vzdělávacích aktivit Helena Šešinová.

Od pondělí do středečního poledne byl program zaměřen na MŠ. Teoretické informace si účastnice mohly ověřit v praxi formou interaktivní hry i sdílením zkušeností. Na odpolední blok pak volně navázal večerní relaxační program s arteterapií založenou na výtvarném projevu.