Žáci podle ní potřebují kontakt s kantorem a jeho okamžitou odezvu. A právě to sice svým způsobem může napodobit i kontakt prostřednictvím živých videorozhovorů nebo videokonferencí, ale ne plnohodnotně. „Chápu situaci, ale šťastní z ní v naší škole rozhodně nejsme,“ popsala ředitelka.

Škola, respektive její pedagogický sbor, si proto už předem musí stanovit způsob, jakým výuka, proti jaru už ze zákona tentokrát povinná, bude probíhat.

„Budeme se muset soustředit především na maturitní předměty, aby se nesnížila kvalita vzdělání. Že je to na místě, ukázaly maturity na jaře,“ připomněla Ivana Dobešová s tím, že studenti byli schopni složit obstojně zkoušku z matematiky, češtiny nebo cizího jazyka, obdobně, jako v minulých letech. „Ale to, co jim u maturit opravdu chybělo, byla odborná část spojená s praxí. Výpadek výuky se tam velmi znatelně ukázal,“ dodala zkušená pedagožka.

Zatímco na ostatních typech středních škol studenti z lavic zmizí úplně, na víceletých gymnáziích, jako je to v Benešově, žáci přece jen zůstanou v prezenční výuce dál. „Z osmnácti tříd se to týká čtyř, bude to takový hybridní provoz,“ potvrdil ředitel Gymnázia Benešov Roman Hronek.

Vedoucí učitel sice nezpochybnil opatření, která nastoluje nový ministr zdravotnictví, ale poukázal na to, že ani uzavření skol nemusí být všelékem. „Nevím, jak pan ministr zaručí, aby se žáci vzájemně nestýkali mimo školu ve svém volném čase,“ poznamenal s tím, že škola je na dálkové vyučování připravena a dolaďuje poslední detaily.

Obdobně je na tom i Obchodní akademie Neveklov. „Mrzí nás, že k této situaci dochází. Zkusili jsme si to na jaře a zvládli jsme to dobře,“ popsala ředitelka Soňa Veisová.

Podle ní jsou její žáci schopni se ke komunikaci, kterou bude řídit škola, připojit, tedy přesněji, mají takovou techniku, která to umožní. Pokud by však spojení selhávalo, musejí se žáci kantorovi přihlásit jiným způsobem. Současně budou také známkováni za odvedené úkoly.

„Myslím, že jsme připraveni lépe než na jaře a že to zvládneme dobře. Byla bych ale ráda, aby to trvalo nejvýš čtrnáct dní, protože výuka face to face je nenahraditelná,“ dodala Soňa Veisová.