„Musíme se tomu podvolit, i když s rozhodnutím nejsme úplně spokojeni,“ řekl ředitel benešovské ZŠ a MŠ Na Karlově Svatopluk Česák. „Zvlášť pro první třídy to je tragédie,“ dodal s tím, že ani pro děti dalších ročníků z nižšího stupně to nebude jednoduché.

Dálkový výstup učitelů k žákům mají Na Karlově zajištěný. Škola ale nemá další počítače, aby je mohla půjčit i rodičům. Peníze na další vybavení už sice dorazily, nákup se ale zatím neuskutečnil.

„Pro ty, co budou mít s počítači potíže, což může nastat třeba i u rodin se třemi dětmi, budou ve škole k dispozici úkoly v písemné formě. A to i pro vyšší stupeň,“ sdělil ředitel.

Minimálně hodinu denně v kontaktu

Pro zástupkyni ředitele benešovské ZŠ Jiráskova Hanu Mikulcovou nebylo zavedení distanční výuky i pro nižší stupeň úplným překvapením. Přiznala však, že si takový krok rozhodně nepřála. A to zejména kvůli prvňákům, kteří se doposud učili hlavně, jaké je to být školákem, ale nyní se jejich velké pokroky v práci kvůli uzavření škol musí zastavit.





Už při úplně první rodičovské schůzce v září učitelky z prvních tříd sondovaly možnosti počítačového vybavení rodin svých žáků. V tomto tedy problém nyní nejspíš nebude. Horší ale je, že současní prvňáci, na rozdíl od těch z letošního jara, neumějí z větší části ještě ani číst. „Našim přáním je, abychom s nimi byli nejméně hodinu denně v kontaktu. Spoléháme ale současně na to, že se děti do školy vrátí, jak je nyní avizováno, 2. listopadu,“ poznamenala Mikulcová.

Technika i psychika

Ačkoliv mají učitelé již s distanční výukou své zkušenosti, není to nejjednodušší proces. Ani při špičkové technice nelze zcela zabránit napadení výuku po síti zvnějšku. To se stalo třeba v deváté třídě ZŠ Jirásková hned první den distanční výuky. „Nabourali se nám tam lidi, kteří tam neměli co dělat,“ dosvědčila zástupkyně ředitele.

Výuka na dálku však může být náročná nejen po technické stránce, ale i po té psychické. Hana Mikulcová proto apeluje kolegy, aby neklesali na mysli. „Čtvrťáci mi říkali, že nechtějí domů, že chtějí zůstat ve škole,“ potvrdila učitelka s tím, že bude nutné děti povzbuzovat a zároveň potlačovat i vlastní těžké chvilky.

Kromě toho pedagožka poukázala i na fakt, že děti mohou v distanční výuce zlenivět. Po návrat žáků z jarní fáze distanční výuky prý nepozorovala výpadky v učivu, ale obrovský úpadek pracovní morálky, výdrže - a také chování. „Děti brzy přivykly řešit úkoly z gauče a to bylo znát,“ dodala.

Musí se více zapojit rodiče

Na malotřídní ZŠ a MŠ Teplýšovice zakládali kantoři dětem den před spuštěním karantény počítačové účty. Školáci získají přihlašovací údaje a doma vstoupí do systému distanční výuky. To starší děti běžně zvládnou. S prvňáky už je to ale horší. „Jsem z jejich vyřazení z docházky hodně zklamaná. Zavřít prvňáčkům školu po měsíci a půl není správná cesta,“ řekla ředitelka školy Charlotta Kurcová.

Také proto se do distanční výuky budou muset více zapojit rodiče. Těm se to sice škola snaží co nejvíce ulehčit, ale bez nich to úplně nepůjde - právě u nejmladších žáků obzvlášť. „Čtení a psaní nepočká. Kdyby ale karanténa měla trvat déle, bojím se, že by se to mohlo projevit. Je na nás, abychom to s dětmi dohnali. Ale nesmí se taková situace opakovat každý čtvrtrok,“ poznamenala Charlotta Kurcová.