Do šaten tam smí rodiče dětí výhradně s rouškami na obličejích, které mají při setkání s nimi rovněž učitelky a další zaměstnanci.

Také školky se věnují výuce, kterou mají předškoláci povinnou. Může přitom podle Mastné probíhat i distančně formou pracovních listů.

Učení na dálku si už zkusili na jaře také v Základní škole a Mateřské škole Teplýšovice. „Pokud k zavření znovu dojde, poneseme to těžce,“ přiznal zástupce ředitelky Jan Kadeřábek. Zároveň ale ujistil, že to malá škola s pětačtyřiceti žáky zvládne. Pokračovala by dále ve stejném systému jako letos na jaře.

Škola má k dispozici dvacet počítačů k případnému zapůjčení dětem, které doba nezbytnou techniku nemají. Pedagogové už provedli průzkum mezi rodiči, jak na tom jsou jednotlivé domácnosti s počítačovým vybavením. „U druháků a starších dětí s výukou na dálku není problém. Ten ale může nastat u prvňáků, kteří ještě neumí číst a psát,“ poznamenal Kadeřábek.

Každý prvňák by tak doma potřeboval asistenta, bez něhož není schopen výuku na dálku zvládat. A k tomu se přidává i další, stále nedořešený problém. „Ošetřování je placené jen devět dnů a pochybuji, že by zavření škol bylo jen na tak krátkou dobu,“ dodal teplýšovský učitel.

Pokud školy zůstanou otevřené, ale nastane povinnost nasadit roušky i na prvním stupni, čeká je podle Kadeřábka náročné období. „Obzvlášť v zimě, kdy je topná sezona a ve třídách je suchý vzduch,“ dodal.

Výuku by nerad přerušil také ředitel Obchodní akademie Vlašim Jiří Tůma. Zvláště proto, že na jeho střední škole jsou jen tři žáci v karanténě, nemocní ale nejsou.

„Opatření, která se na nás chystají, proto považuji za zbytečná,“ uvedl ředitel s tím, že zavření škol by mělo směřovat pouze tam, kde jsou potíže. „U nás to žákům spíš ublíží. Máme sice novou techniku, distanční výuka ale nenahradí každodenní styk žáka s učitelem,“ poznamenal Tůma.

Za šťastné včera dopoledne současně nepovažoval ani to, že nový ministr zdravotnictví chce na distanční výuku poslat druhé až čtvrté ročníky středních škol. Podle Jiřího Tůmy by bylo lepší, aby do školy chodili dále maturanti. Ti jediní totiž už nebudou mít čas výpadek výuky ve škole dohnat.