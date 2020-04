ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Zatímco řadoví kantoři zajišťují výuku z domova, vedení školy do ní dál dochází. Odtud komunikuje se zřizovatelem, inspekcí, ministerstvem, žáky, rodiči i kolegy. A aktuálně řeší i zápisy do školy. „Fakt se tady nenudíme a mají to tak i učitelé. Jejich práce není jen zadávání domácích úkolů,“ připomněla pedagožka s tím, že přes všechny potíže je spolupráce s rodiči výborná.

Kantoři vedou konzultace, opravují a hodnotí úkoly a zejména zpočátku je dost úsilí stálo nakontaktování všech rodičů. Někteří z nich nemají počítač, další tiskárnu, proto nejsou schopni tisknout pracovní listy. A někde mají třeba jen jeden mobil. Proto ve vestibulu školy funguje „černá schránka,“ kde si rodiče vyzvedávají vytištěné úkoly. Ale za pochodu se učí i sami kantoři. Třeba při natáčení videí s novou učební látkou.

Podle zkušené kantorky dětem nejvíc chybí osobní kontakt s učitelem i spolužáky. Štěstím v neštěstí pak je, že koronavirus dorazil ve druhém pololetí. Děti si tak mohly zvyknout na styl výuky svého kantora.

Situace přinesla i pozitiva. Řada kantorů vnímá počítače jako nutné zlo, proto pomocí něj plnili jen nutná zadání vyplývající z elektronické žákovské knížky nebo třídní knihy. „Někteří, do nichž bych to ani neřekla, si dokonce koupili nové počítače i s příslušenstvím, aby mohli zůstat v kontaktu s žáky. A to mě hodně těší,“ dodala Hana Mikulcová.