„Na zahradě by dětem určitě udělalo radost mlhoviště, které by uvítaly během horkých dní, jak je známe z posledních let,“ uvedla ředitelka mateřské školy v Komenského ulici Eva Toušová.

Ale nejen to by pro pobyt na zahradě děti potřebovaly. Budoucím školákům by se například hodil také nový altán, který by mohl sloužit k rozvoji jejich zručnosti, jako dílna.

K osvojení správných návyků v dnešní motorizované společnosti by zase dětem posloužilo dopravní hřiště. I to bylo jedním z námětů, který při setkání přednesla ředitelka mateřské školy.

Budoucí investice do školky z rozpočtu města či díky dotacím přijdou, ale už nyní se tam odehrávají změny. Třeba kompletní rekonstrukce školní kuchyně včetně stavebních úprav. Od ulice K Zeleným Vratům už město mateřince postavilo nové oplocení, to samé ho čeká i od sousední základní školy.

Její vedení zase připomnělo potřebnou obnovu počítačové sítě včetně počítačového vybavení pedagogů. Dětem by podle ředitelky Barbory Hanákové pomohlo pro lepší soustředění na výuku například zastínění učeben předokenními žaluziemi.