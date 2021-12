Přes všechny přípravy ale stavba začala teprve letosv květnu. Poměrně jednoduchou konstrukci z železobetonu v její spodní části a oceli se dřevem z impregnované sibiřské borovice na vrcholu se podařilo zkolaudovat už za půl roku. Zatím nevyřešeným problémem ale zůstává parkování aut návštěvníků.

Nová vyhlídková věž vysoká necelých šestadvacet metrů, má v tubusu ukryté schodiště. To návštěvníky po 117 stupních dovede na vrchol s velkými posuvnými okny. Dobrovolný spolek obcí za stavbu zaplatil 7,128 milionu korun a využil při tom i třímilionovou dotacia příspěvků sponzorů a obcí z okolí. K těm patřil například i Trhový Štěpánov, který sice vystoupil z mikroregionu, ale přesto jeho zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek 300 tisíc korun.

Po slavnostním otevření je nová atrakce veřejnosti přístupná, ale uzamčená. „Kdyby se tam někdo chtěl podívat, může si v kterékoliv členské obci našeho mikroregionu vyzvednout klíč,“ vysvětlil starosta s tím, že později by se návštěvnický režim mohl změnit.

Javornická hůra se nachází na západ od obce Javorník. Až do začátku 19. století byl vrch holý, bez stromů. Bylo z něj vidět do širokého okolí. V roce 1931 tam Klub českých turistů Vlašim za pomocí vojska postavil jednoduchou dřevěnou rozhlednu, která už zchátrala. Vzhledem k zalesnění se z vrcholu už pohledem do kraje nedalo kochat .To změnila až výstavba Kalamajky.