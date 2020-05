ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Základní školu Jiráskova v Benešově opustila ve chvíli, kdy jim měla předávat dějepisné vědomosti které, jak sama říká, má z celé historie nejraději. „Měli jsme právě probírat Řecko a Řím,“ potvrdila.

To ale nebylo to hlavní, co kantorce, která učila na týnecké základce také autora článku, vadilo víc, než nemožnost přednášet o starých civilizacích. „Nejvíc mě mrzelo, že se nemohu scházet s dětmi. Ty mám opravdu pořád ráda,“ vysvětlila.

I když ne do puntíku, ale alespoň částečně se ke svému celoživotnímu poslání Eva Hasmanová vrátí ve čtvrtek 28. května. Ten den do benešovské školy znovu nastoupí. Zatím ne do třídy. „Budu mít ve škole dva dny v týdnu dozory na chodbách. Učit zatím nebudu. Ale opravdu se nejvíc těším, že budu zase mezi dětmi,“ přiznala.

Kromě absence kontaktu se žáky hodnotí Eva Hasmanová koronavirové období nečekaně kladně. „Upevnila se nám rodina,“ řekla. „Hodně jsme se semkli. V normální době jsme na sebe neměli moc času. Tentokrát jsme nikam nepospíchali, s dcerou Sašou jsme si vychutnávali kávu,“ popsala. „Bylo to milé,“ dodala.

Kapitolu výuky ale Eva Hasmanová ani nyní definitivně neodpískala. Příští rok se chystá na češtinská cvičení s dětmi z druhého stupně. Ve škole se při tom potká nejen se svou dcerou Sašou, ale také vnučkou Veronikou. Obě totiž 'podědily' po mamince kantorské poslání.

