Jako příhodné místo k vykonání tělesných potřeb si 'noční ptáci' našli průchod z Malého náměstí do ulice Na Bezděkově. Kvůli tomu Městská policie Benešov už také průchod na noc zamyká a monitoruje pohyb v tomto místě. A i když nájemci tamních podnikatelských provozoven prostor před svou firmou v rámci smlouvy s městem udržují v čistotě, ne vždy to postačuje.

Čištění špinavé žulové dlažby na Malém náměstí v Benešově. | Foto: archiv města

„Specializovaná firma proto provedla odborné vyčištění žulového ochozu, který je využíván jako přístupová cesta do polikliniky a do budovy C městského úřadu,“ informovala Naděžda Pauchová z Odboru správy majetku Městského úřadu v Benešově.