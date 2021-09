Historie zkázy nemovitosti se začala psát hned po sametové revoluci. Krátce před ní jednotní družstevní zemědělci zahájili stavbu svého nového ředitelství. V samotném centru obce, jako kontrapunkt ke gotickému kostelu kostelu Narození Panny Marie stojícím hned za silnicí I/3.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Velký objekt s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím měl ale vedle vedení jednotného zemědělského družstva (JZD) částečně sloužit i jako dům služeb. Nic z toho se nestalo. Místo toho začala devastace vlivem povětrnosti a zlodějů.

„Za celou tu dobu s tím nikdo nic neudělal. Majitelé se střídali ale žádný ani nezkompletoval střechu, aby dovnitř nezatékalo,“ popsal starosta. Podle něj ani současní majitelé zlepšení situace nepřinesli. Prý kvůli tomu, že tam pro hluk ze silnice a chybějící kanalizace nelze vybudovat byty. „My ale víme, co bychom s objektem udělali,“ tvrdí za obec starosta.

V Miličíně dosud chybí důstojnější místo pro lékaře. Zatím ordinují na radnici, v někdejší škole. Vytvoření nového zdravotního střediska nahrává i to, že na obecních pozemcích kolem by mohlo vzniknout parkoviště. Hovoří se i o vytvoření místa pro mateřskou školu nebo vznik obchodu s potravinami. To by pomohlo až třetině obyvatel, která žije na západ od silnice I/3.

Jenže úvahy obce naráží na to podstatné. Na nedohodu ohledně prodejní ceny. A tak to nejspíš zůstane nadále, protože koronakrize vyhnala ceny nemovitostí do závratných výšek. V době zavřených škol se tam dokonce děti bavily hrou v atraktivním prostředí stavby.

„Trápí nás to,“ přiznává Václav Karda. „Kamkoliv přijedu, hned se mě ptají: Tak co? Co ten váš barák?“ potvrdil Karda s tím, že Miličínu to nedělá dobrou vizitku.