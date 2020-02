Návrh byl předjednán i s rodinou někdejšího starosty a syn Igor, toliko zastupitel města, oznámil jako příbuzný střet zájmu a vzdal se možnosti hlasování. Naopak protinávrh přinesl Luboš Machulda. „V Benešově máme náměstí, žádné nádvoří, navrhuji proto pojmenování Náměstí Mojmíra Chromého,“ vysvětlil a protinávrh pak bez potíží prošel.

Stejně tak se zastupitelé hladce shodli na přidělení jména Mojmíra Chromého uvedenému místu. To by se podle místostarosty mělo časem změnit. Současné parkoviště by mělo ustoupit parkové úpravě. Samotné Náměstí Mojmíra Chromého ponese nejen zmiňovaný dvůr za radnicí, ale také silnice kolem KD Karlova u kulturní dům samotný.

„Obyvatel města se změna nedotkne. Jediným, který na nové adrese sídlí, je Kulturní informační centrum Benešov. Je jediné, které si bude muset měnit tiskopisy, razítka a doručovací adresu,“ vysvětlil Roman Tichovský.

První pokus vzdát hold osobnosti známé v politickém i veřejném životě či v mezi heraldiky nebo mezi členy šlechtických rodů, se uskutečnil před dvěma roky. Tehdejší návrh vedením města, které chtělo po starostovi pojmenovat vznikající ulici v někdejších Táborských kasárnách, označila opozice za nedůstojný významu osobnosti Mojmíra Chromého. Zastupitelstvo nakonec návrh neodsouhlasilo.