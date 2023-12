/FOTO, VIDEO/ V pořadí již dvaadvacátá benefiční akce s názvem Ježíšku, prosím Tě, se z kraje týdne roku odehrává na benešovském Masarykově náměstí. Je sice směřovaná k Vánocům, ale začala vlastně tradičně už dlouho před adventem.

Akce Ježíšku, prosím Tě! se v roce 2023 koná podvaadvacáté. | Video: Zdeněk Kellner

„Akce má za úkol plnit přání dětí z Dětského domova Racek a Dětského domova Sedlec-Prčice,“ potvrdila Marta Slezáková, která nyní s Danielou Kalinovou stojí na náměstí u malého stánku kde přijímají dary těch, kteří chtějí dětem s těžkým osudem udělat radost. Na rozdíl od jiných let tentokrát ženy nemrznou, i když na opalování počasí také není. Jak už řečeno, akce začala malováním a psaním přání a to už v říjnu. Každé přání ale začíná pokaždé stejně, slovy: Milý Ježíšku, přeji si…

Soupis všech přání pak leží na stolku na náměstí a kolemjdoucí si z něj vybírají ta, která následně splní. U stánku se zastavila také maminka s handicapovanou Natálkou a živě a pečlivě se začaly probírat archy se seznamem čítajícím 66 přání. Po pročtení všech se Natálka rozhodla potěšit náctiletou holčinu kosmetickým balíčkem. A jak by to dopadlo, pokud by zůstalo přání nesplněno? „No to se nesmí stát!“ zdůraznila Marta Slezáková. „Na konci rozdávání dárků se dětí ptáme, jestli dostaly dárky všechny. Dovedete si to představit, jaké by to bylo, kdyby se najednou přihlásilo nějaké dítě? Pokud by, což se nikdy nestalo, lidé nesplnili všechna přání, vybouráme vlastní účty. To jinak nejde!“ rozohnila se paní Marta.