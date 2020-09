Proč jste se do soutěže Miss České republika přihlásila?

Jako malá jsem sledovala soutěže krásy a představovala si, že jednou také budu něčeho takového součástí. Postupem času jsem zjistila, že se Miss věnuje charitativní činnosti, která je nedílnou součástí mého života a velmi mě naplňuje. Samozřejmě soutěž je především o modelingu, takže jako finalistka Miss České republiky jezdím na roadshow, kde probíhají přehlídky a focení.

Jak soutěž probíhá?

Letos to je poněkud komplikované kvůli koronavirové situaci nicméně si myslím, že organizátoři se zvládli přizpůsobit skvěle a zvládáme tvořit zábavný a přínosný program pro veřejnost. Letos vše začalo online castingem, kde jsme nejprve komunikovaly s loňskými vítězkami a ty vybraly několik dívek, které následně byly pozvané na osobní pohovor. Z pohovorů se vybralo 48 dívek do semifinále a následně 12 dívek do finále.

Jako finálová dvanáctka cestujete po Česku…

Nyní jako finálová dvanáctka navštěvujeme města v České republice v rámci našich roadshow a tím se snažíme pomoci podnikatelům, které pandemie také zasáhla. Po celou dobu se také věnujeme charitativní činnosti.

Jak dlouho se věnujete modelingu?

Dalo by se říci, že od té doby, co jsem v soutěži.

Jak moc je náročné být finalistkou Miss České republiky?

Vše je pro mě nové, poprvé jsem šla módní přehlídku a profesionální focení jako modelka jsem také zažila poprvé až v Miss. Není to, ale překážkou, řekla bych, že spíše naopak. Máme spoustu kurzů a školení ať už jde o chůzi po mole nebo pózování před objektivem. Jsem odhodlaná na sobě pracovat a posouvat se dál. Již teď vidím posun, především v komunikaci s veřejností, která nebyla mou silnou stránkou.

Co vám konkrétního soutěž dala, čím vás obohatila?

Dala mi toho opravdu mnoho. Především jsem poznala skvělé lidi, které nechci ztratit. Díky účasti v soutěži jsem získala nezapomenutelné zážitky. Co se týká znalostí a dovedností, vím jak mám vystupovat na veřejnosti, jak se projevovat, znám základy etikety a naučila jsem se především více si věřit a nebát se někde vystoupit sama za sebe. Získala jsem mnoho nových zkušeností ze světa modelingu.

Je vám devatenáct let, kam povedou vaše kroky?

Tento rok jsem úspěšně ukončila střední školu se zaměřením na sociální činnost a nyní jsem přijata na Karlovu Univerzitu, kde budu studovat obor náboženství a základy společenských věd ve vzdělávání. V budoucnu bych svůj profesní život chtěla směřovat k charitativní a sociální práci a pomoci lidem.

Co byste vzkázala dívkám, které se do soutěže Miss České republiky chtějí přihlásit?

Ať to určitě zkusí, protože je čeká nezapomenutelných několik měsíců života a ať se nebojí a snaží se dát do toho vše, protože to opravdu stojí za to!

Rovněž se věnujete i charitativní činnosti. Jak dlouho?

Charitativní činnosti se věnuji již několik let. Účastnila jsem se různých sbírek, které pomáhaly například nevidomým nebo zdravotně postiženým lidem.

Nyní jsem se díky Miss České republiky zapojila do projektu Počítače dětem, který pomáhá rodinám v nouzi tím, že jim zapůjčí počítač, aby děti mohly studovat. Myslím si, že projekt vznikl v pravou chvíli, protože obzvláště na konci školního roku, kdy se děti kvůli pandemii učily z domova byl počítač nepostradatelnou výbavou každého školáka. Podařilo se nám pomoci mnoho rodinám, hodně jich ale na počítač ještě čeká. V současné době hledáme především dárce, kteří mají doma nepotřebnou elektroniku a mohli by ji do projektu darovat, ale také dobrovolníky, kteří by pomohli se zapojením počítače v domácnosti. Myslím si, že se školství touto situací co nastala opravdu změní a, že děti budou počítače potřebovat i nadále ještě více, než kdy dříve. Proto je nutné aby se nám dárci stále hlásili a projekt mohl fungovat i nadále. Dárce může svou elektroniku donést na jedno ze svozových míst, které jsou na různých místech v České republice, stačí vyplnit dotazník na stránce www.pocitacedetem.cz a organizace se vám ozve.

Další charitativní činnost, kterou se zabývám je Spolek Achilleus, který pomáhá rodinám, kterým se narodilo dítě s ortopedickou vadou Pes Equinovarus neboli Golfovou nohou. Jedná se o vadu dolních končetin, která je ale léčitelná, pokud se s léčbou začne včas a správným způsobem. Spolek sdružuje rodiče a radí jim jak mají postupovat. O této vadě mnoho lidí neví a dochází k mnoha chybám, které nastávající maminky dělají. Proto se snažím rozšířit tento problém více do povědomí veřejnosti.