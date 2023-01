Do volebních místností zamířilo opět velké množství lidí. Volební účast v okrese byla necelých 74 procent. To je skoro o procento více, než v 1. kole před 14 dny. Zároveň je to historicky nejvyšší účast u prezidentských voleb, v roce 2013 přišlo k druhému kolu 62 procent a před pěti lety 70,5 procenta voličů.