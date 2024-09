Čím jste byl před tím, než jste se stal zmrzlinářem?

Než jsem se začal zmrzlině věnovat naplno, podnikal jsem v oboru marketingu, podpory prodeje a zpracování dat.

Jak vás jako odborníka na marketing vůbec napadlo vyrábět zmrzlinu?

Před lety jsme s manželkou provozovali stánek s fresh džusy v jednom pražském obchodním centru. Po nějaké době jsme se rozhodli rozšířit sortiment o zmrzlinu. Původně jsme jí chtěli jen kupovat od některého zmrzlináře, ale nikde jsme nebyli spokojeni s kvalitou. Nakonec jsme se rozhodli začít zmrzlinu vyrábět sami. A to byl začátek naší dlouhé cesty.

Jaká byla vaše úplně první vyrobená zmrzlina?

Přiznám se, že si nejsem stoprocentně jistý, už je to dlouho. Pokud mě paměť neklame, byl to jahodový sorbet.

Kolik jste ho vyrobili?

To bohužel nevím. V prvních letech jsme nevedli přesnou evidenci. Nyní v plné sezóně uděláme jeden a půl až dvě tuny řemeslné zmrzliny za týden. Celková produkce se tedy bude počítat na stovky tun.

Kde jste měl svou úplně první zmrzlinárnu? Naši první samostatnou zmrzlinárnu pod značkou Šabatovo zmrzlinářství jsme otevřeli v Jesenici na Kocandě. Tam působíme dodnes.

Za jak dlouho poté, co jste založil svou první výrobnu jste expandoval na další místa?

Zhruba tři roky po otevření naší první provozovny na Kocandě, kde jsme v té době i vyráběli, jsme se rozhodli navýšit kapacitu výroby a založili výrobnu v Týnci nad Sázavou. Následně jsme otevřeli naší druhou provozovnu.

Kolik zmrzlináren nyní provozujete a kde?

Nyní máme celkem čtyři provozovny v Jesenici – Kocandě, Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad a Praze Kunraticích a také v Týnec nad Sázavou, kde vedle výrobny máme i prodejnu.

Kolik zaměstnáváte lidí?

Celkem na všech provozovnách a ve výrobně máme kolem pětadvaceti pracovníků. Počty se mohou lišit v závislosti na ročním období.

Máte v plánu svou firmu dál rozšiřovat?

Rozhodně ano. Připravujeme na otevření pátou provozovnu. Bude v centru Prahy, poblíž Masarykova nádraží. Rozšiřujeme spolupráci s partnery, jako jsou cukrárny, kavárny, restaurace a obchody, které prodávají naši zmrzlinu. Svým partnerům dodáváme zmrzlinu ve vaničkách, pak ji dál prodávají v porcované formě (kopečky). Dodáváme ale také kelímky ve dvou velikostech, které jsou našimi partnery prodávány zejména v obchodech a stáncích s občerstvením.

Jak dlouho se vyrábí běžná zmrzlina a jak dlouho nějaká speciální?

Vždy to záleží na celkovém množství a druhu zmrzliny. Proces výroby například 100 kg vanilkové zmrzliny zabere v přípravné fázi s přípravou surovin a pasterizačním procesem zhruba dvě až tři hodiny. Samotné stáčení zmrzliny, tedy nalití hotové směsi po dávkách do výrobníku a postupné plnění do vaniček trvá pak další dvě hodiny. K tomu je potřeba připočíst čas nutný k uzrání směsi. Zrání je proces, kdy se hotová zmrzlinová směs udržuje při teplotě 2 až 4 °C za pravidelného míchání. Velmi zjednodušeně je účelem zrání poskytnout čas mléčnému tuku zkrystalizovat, proteinům se plně hydratovat a dochází k homogenizaci. Zmrzlinová směs je po uzrání hedvábnější a výsledná zmrzlina má lepší strukturu a texturu. Proces zrání trvá minimálně čtyři hodiny, obvykle však necháváme směs zrát přes noc.

Pokud bychom jako druhý příklad zvolili třeba náš slaný máslový karamel, pak k výše uvedeným časům bude potřeba připočítat čas nutný na postupné zkaramelizování dostatečného množství cukru, jeho smíchání s horkou smetanou a studeným máslem. Příprava dostatečného množství karamelu pro cca 100 kg zmrzliny trvá zkušené pracovnici zhruba jednu pracovní směnu, tedy osm hodin.

Jsou ve výrobě zmrzliny také nějaké meze?

Těch technologických je celá řada. Nicméně pro nás jsou důležitější ty profesionální, které definují naši značku. Tedy, že vyrábíme zásadně z prvotřídních základních surovin, nepoužíváme žádné průmyslově vyrobené polotovary, suché směsi, barviva, dochucovadla, ani emulgátory a stabilizátory.

Kolik zmrzliny letos vyrobíte?

Každý rok se nám daří prodávat o něco více zmrzliny. Letos předpokládáme celkový objem výroby cca 40 až 50 tun.

Kolik jí opravdu prodáte?

V podstatě stejné množství, jako vyrobíme. Výrobu vždy přizpůsobujeme aktuálním prodejům a velkoobchodním objednávkám, abychom minimalizovali případné odpisy.

Co se děje s neprodanou zmrzlinou? Občas se stane, že nám zbyde trocha zmrzliny ve vaničce ve vitríně. Pokud už nemá z našeho pohledu ideální senzorické vlastnosti, odepíšeme jí a nabídneme našim zaměstnancům zdarma. Taková zmrzlina je z hygienického hlediska stále v pořádku, ale třeba už nesplňuje naše přísné senzorické standardy. Než abychom si kazili jméno, raději ji stáhneme z prodeje.

Jaký máte názor na točenou zmrzlinu?

Točená zmrzlina může být skvělá, pokud ji zmrzlinář umí vyrobit z čerstvých kvalitních surovin. Smutnou skutečností však je, že na tuzemském trhu takoví zmrzlináři téměř neexistují. Drtivá většina točené zmrzliny, kterou si máte možnost běžně koupit vznikla tak, že „zmrzlinář“ smíchal průmyslově vyrobenou práškovou směs s vodou a následně vše jen nalil do stroje.

Máte nějakou metu, které byste chtěl dosáhnout?

Nic bombastického. Chceme jen, aby naši zákazníci byli spokojení s naší zmrzlinou a rádi se k nám vraceli. Jsme přesvědčeni, že to je nejlepší způsob, jak v tomto oboru můžeme podnikat.

Existuje při výrobě zmrzliny něco podobného jako v pivovarnictví sládek?

Ano, říká se mu třeba gelato maestro. Nicméně zdaleka ne ve všech zmrzlinářstvích takového najdete. Většina prodávané zmrzliny vzniká smícháním různých práškových směsí a past. K výrobě takové zmrzliny vám postačí schopnost přečíst si návod a dodržet dávkování, které předepsal výrobce dané směsi/pasty. Opravdový gelato maestro je schopný vzít prakticky jakoukoliv relevantní surovinu, zamyslet se nad ideálním způsobem jejího použití, sestavit si vlastní recept a vyrobit skvělou zmrzlinu, která bude nejen chutná, ale bude mít i perfektní strukturu a texturu.