Jak se změní Táborská kasárna, ukáže urbanistická studie

/FOTOGALERIE/ Co všechno by mělo vzniknout v prostoru někdejších Táborských kasáren? To sice naznačuje už několik let benešovský regulační plán, ale nově se nad využitím zhruba pětadvacetihektarového prostoru znovu baví funkcionáři města. Důvod je prostý.

Hlavní budova někdejších Táborských kasáren v Benešově zatím demolici odolala. Co by se z ní mohlo stát, naznačí studie, kterou radnice získá v lednu 2020. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner