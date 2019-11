Jak se bránit napadení, se zájemci dozvěděli v Týnci

/FOTOGALERIE/ Spoustu cenných informací si odnesli účastníci semináře sebeobrany, který se uskutečnil ve městě nad řekou Sázavou. Dozvěděli se, co to sebeobrana vlastně je, co je posuzováno zákony jako nutná obrana i to, co je zcela nejlepší, jak předcházet napadení.

Seminář sebeobrany v Týnci nad Sázavou. | Foto: Jana Vrtišková