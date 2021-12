„Máme máme velkou radost, protože náš projekt byl v plné výši podpořen. V příštím roce tak můžeme pro žáky základních a středních škol uspořádat zábavné workshopy a tematické 'únikovky' nebo vytvořit zajímaví propagační materiály,“ dodala s tím, že termín první části vzdělávání sice ještě není daný a bude ho bezpochyby ovlivňovat situace kolem covidu 19, ale předpoklad je, že by to mohlo být už zkraje jara.

Svým způsobem tyto rady odborníků mohou posilnit informace rodičů, kteří ve většině nemohou o dané problematice vědět úplně nebo nejsou schopni takové informace předat potomkům správně. „I pro dospělé je někdy hodně složité rozlišit informaci pravdivou od té, která se tak jen tváří a přitom se jedná o fakenews,“ tvrdí ředitelka knihovny.

Díky školením, řečí „novočeštiny“ tedy workshopům, budou moci děti nenásilnou formou pochopit, jak dnešní mediální svět funguje a co obnáší a na co si dál obzvlášť pozor.

„Zatím se chceme zaměřit na druhý stupeň základních škol a víceleté gymnázium, ale určitě plánujeme se této problematice věnovat dál a to i u dalších věkových kategoriích. Věříme, že touto cestou budeme cennými partnery v uváděné oblasti vzdělávání jak pro školy, rodiče a hlavně pro samotné děti," připomněly Markéta Kalendová a Lenka Havelková u oddělení pro děti Městské knihovny Benešov.

Jak Hana Zdvihalová potvrdila, pro benešovskou knihovnu to bude první takový počin, ale nemělo by to skončit jím. „Počítáme, že bychom se dané problematice vzdělávání věnovali i v dalších obdobích,“ dodala.