„O nástupu do školy jsem se staršími kolegy ještě nehovořil,“ uvedl Petr Šedivý, ředitel benešovské Základní školy Jiráskova s tím, že se k tomu v nejbližších dnech chystá. I Petr Šedivý samozřejmě ví, že se jeho dříve narození kolegové mohou obávat nástupu do první linie. „Se zahájením výuky se samozřejmě budeme řídit nařízeními, doporučeními, ale také zdravým rozumem a zohledníme i lidskou stránku věci,“ potvrdil Petr Šedivý.

Jednou z velezkušených kantorek ze Základní školy Jiráskova je také Eva Hasmanová. Ta o tom, že by nešla znovu učit, vůbec neuvažuje. „Pokud se mě zeptají, zda bych šla do školy, půjdu. Obava z nákazy mě nezastaví. Ještě než umřu, si to chci pořádně užít,“ zasmála se oblíbená učitelka.

Také kolektiv Gymnázia Benešov nepatří k nejmladším. I tam učí řada kantorů, která by už mohla odpočívat ve starobním důchodu. „Průměrný věk našeho pedagogického sboru přesahuje padesátku,“ uvedl ředitel gymnázia Roman Hronek. „Většina z nás je v ohrožené věkové kategorii,“ připustil.

Ani on zatím ani netuší, jak se k záležitosti obnovy výuky postaví jeho starší kolegové. Potvrdil ale, že v distančním vyučování pomocí počítačů fungují všichni kantoři bez rozdílu věku. Přiznal však zároveň, že dosud nezná odpověď na to, jak se v nástupu těch starších odrazí strach o vlastní zdraví a život.

Obavy z toho, že někteří učitelé už v nových podmínkách výuky nebudou chtít dorazit do tříd, nezakrývá ředitelka Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov Ivana Dobešová. „Nástup v takové situaci je opravdu závažná věc,“ uvědomuje si bývalá poslankyně, která si troufá říci, že to bude problém na všech školách. Všechny totiž mají zhruba třetinu kantorů důchodového věku.

Prozatím Ivana Dobešová promýšlí strategii výuky i u dalších ročníků, tedy nejen těch, které skládají závěrečné zkoušky. Mladší studenti by do škol mohli dorazit už v pondělí 1. června. „Budu se snažit, abychom to zvládli a přitom starší kolegy co nejméně zatěžovali,“ uvedla ředitelka benešovské střední a vyšší školy.

Možná ještě více než znovuobnovené výuky se však Ivana Dobešová obává dalšího školního roku 2020 - 2021. Ten by měl začít, jako už tolikrát před tím, po velkých letních prázdninách. „Tuším totiž, že každý rozumný starší kolega si řekne, co je pro něho důležitější. Z pohledu ředitelky školy se proto obávám, že zvítězí zdraví. To bude ve školství velký průšvih, který si možná neuvědomují ani odborníci na ministerstvu školství,“ dodala Ivana Dobešová.

Velké mínus by se však časem mohlo změnit v ještě větší plus. Nadaní mladí a vzdělaní kantoři totiž ze škol utíkali za lepšími výdělky. V případě odlivu těch starších, by mohl přijít prostor pro návrat těch, kteří z existenčních důvodů skončili mimo školství.