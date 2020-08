Statik, který posuzoval možnosti kamenné konstrukce z roku 1895, jízdu po mostě povolil jen s tím, že ho nezatíží auta nad devět tun. Dodatková tabulka přitom umožňuje i vjezd jediného vozidla s hmotností 12 tun. „Most je zprůjezdněn jen provizorně,“ potvrdil starosta Střezimíře Miloš Jelínek.

Provizorium vzniklo také kvůli začlenění této části kraje k Pražské integrované dopravě. Bez mostu by autobusové spoje tuhle část Benešovska objížděly a složitě sestavené jízdní řády by vzaly za své. Autobusy proto dostaly výjimku. Na most mohou.

Opatření obecné povahy, které zveřejnil Odbor správních činností a dopravy Městského úřadu Votice s platností právě od 21. srpna omezuje nejen už zmiňovanou tonáž, ale řidičům také přikazuje snížit při průjezdu rychlost na 30 km/h. Současně zakazuje vjezd vozidel širších 2,8 metru a delších dvanácti metrů. Do stanovených limitů se vejdou právě i linkové autobusy.

„Nejsou to žádné kloubové autobusy. Přepravci využívají i vozidla menší, než jsou standardní autobusy nebo běžná dvounápravová vozidla,“ připomněl starosta. Kromě toho by přístup na most měly omezit i takzvané citybloky, tedy těžké betonové panely. Ty jsou instalované před příjezdem na most. Jenže ani všechna shora popsaná opatření stoprocentně nefungují.

„Jen dnes jsem měl několik upozornění od občanů, že tam jezdí nákladní auta. Aby to tak nebylo, musel by tam stát policista a to prakticky neustále,“ posteskl si v pondělí 24. srpna Miloš Jelínek. Kdo konkrétně nařízení nerespektuje, ale neuvedl. „Myslím, že to nejsou místní dopravci ani například náklaďáky ze stavby železničního koridoru. Ty k převážení materiálu využívají své staveništní cesty,“ řekl starosta.

Podle něj most poškozují vozidla, která do Střezimíře přivede navigace. Aplikace jim napoví, že mají sjet z dálnice D3 u Mezna a do Sedlce-Prcice nebo Sedlčany jet právě přes Střezimíř. „Když už dojedou zhruba dva kilometry před most a navigace je upozorní na omezení průjezdu, nerespektují to a už se nevracejí,“ míní Miloš Jelínek.

Nápravu situace by mohla přinést naplnění slibu Policie ČR. Ta v době, kdy se po havárii mostu připravovalo jeho znovuotevření uvedla, že bude situaci na mostě dohlížet častěji.