Jak moc je naše krajina zasažena počínáním člověka? Je jeho činnost přínosem i pro živočichy, kteří v ní žijí nebo fauna kvůli zásahům „pána tvorstva“ jen trpí? Právě to je část otázek, které má ochráncům přírody v rámci celé Evropy, na Benešovsku těm ze správy Chráněné krajinné oblasti Blaník, zodpovědět v těchto dnech prováděný průzkum.

Skokan hnědý. | Foto: archiv Ochrany fauny ČR

Kvůli tomu k rybníkům a do přírody formované vodou dorazili pracovníci CHKO. K výsledkům průzkumu, který provádějí podblaničtí ochranáři v rámci celoevropské kampaně, jim pomáhá například i kladení pastí. Do nich se, aniž by jim to ublížilo, chytí obojživelníci a podle toho, o jaký druh živočicha jde, bude zase o něco jasnější, jak na tom příroda vzhledem ke shora uvedeným dotazům, momentálně je.