/FOTO/ Na Integrované střední škole technické Benešov (ISŠT) mají tamní žáci nejen šikovné ruce, ale i bystré hlavy. Právě těmito slovy hodnotí historický úspěch školy, vítězství v celostátní Robosoutěži 2023 ředitelka Jana Fialová.

Finále Robosoutěže 2023 se konalo v pátek 15. prosince v ČVUT Praha. | Foto: se souhlasem ISŠT Benešov

„Je to úspěchem školy, soutěžících žáků ale i zásluhou pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na jejich přípravě. V tomto směru velký dík patří především paní učitelce Inesse Skleničkové,“ uvedla ředitelka školy ležící na jižním okraji Benešova. Do soutěže, v jejímž zadání bylo vytvořit a naprogramovat samostatně pracující stroj – robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby posbírat co nejvíce barevných kostek z hrací plochy a umístit je do žlutě vyznačeného obdélníku v co nejvyšší věži za pouhých 90 sekund, se přihlásily týmy gymnázií, průmyslovek a středních odborných škol z celého Česka. Do prostor Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha, kde se soutěž středoškoláků konala na konci listopadu, dorazili zástupci celkem 147 škol.

ISŠT Benešov reprezentovali Samuel Moravčík, Richard Kohel a Kiryl Kilchytski ze třídy E3K s týmem zvaným „Sakiri“. A právě ten se probojoval do šestatřicetičlenného finále. Pro něj mladí Benešáci svého robota od základů přestavěli. A právě to se ukázalo v boji o metu nejvyšší rozhodující. „Těší mě, že si Kyril, Richard a Samuel už předem zabezpečili přijetí na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v libovolném studijním programu bez nutnosti vykonání přijímacích zkoušek,“ připomněla Jana Fialová. „Úspěch vnímám i tak, že je to i moje velké vítězství, ač jsem se soutěže nezúčastnila. Už proto, že vím, že se náš pedagogický sbor věnuje přípravě budoucích technicky zaměřených absolventů cílevědomě a obětavě. A díky tomu jsem přesvědčena, že naši absolventi najdou dobré uplatnění na trhu práce,“ dodala ředitelka.

Její kolegyně Inessa Skleničková pak potvrdila, že žáci vytrvale stavěli, programovali, věnovali mnoho času zkoušení a ladění detailů a to zejména ve svém volném čase. „A i přes dramatický začátek, kdy se zdálo, že zlobí závaží, které předtím nikdy problém nedělalo, povedlo se vedoucímu týmu Richardovi chybu na místě opravit. Ve vyřazovacích jízdách pak neudělal robot jedinou chybu a dokonce postavil i nejvyšší věž ze 16 kostek v nejrychlejším čase, čímž postupně vyřazoval jeden tým za druhým a doslova si dojel pro vítězství,“ říká nadšeně Inessa Skleničková. Kromě zajištění vysokoškolského studia si žáci domů do Benešova ze soutěže odvezli i notebooky HP, sportovní tašky, batohy a putovní pohár Elektrotechnické fakulty, na kterém je umístěný štítek se jmény vítězů.