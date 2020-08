Nechyběli starostové Mezna a Střezimíře s na jih Benešovska se dostavili i dopravní inženýr Policie ČR Benešov Josef Vyhnálek a mostní technik Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Slavomír Kellner. Odborníky doplnil i zástupce společnosti Quo, která má na starosti značení uzavírek a objízdných tras. Kvůli historickému mostu dorazil i tan nejdůležitější - statik.

„Jsem velice rád, že na místě bylo jasně konstatováno, že od 3. srpna bude most opětovně otevřen pro vozidla s okamžitou hmotností devět tun, jediné vozidlo do dvanácti tun, maximální délkou dvanácti metrů a šířkou 2,8 metru,“ uvedl radostně po jednání starosta Střezimíře Miloš Jelínek s tím, že poslední změnou bude snížení rychlosti při přejíždění mostu na 30 kilometrů v hodině.

Na most tak budou moci znovu nejen osobní auta, ale také autobusy. Jenže právě to může znovu přinést i riziko, že most z roku 1895 budou zatěžkávat i nákladní auta, která budují na jihu Benešovska IV. železniční koridor. „Na snížení zatížitelnosti mostu budou motoristé informováni dopravními značkami již v obcích Mezno a Střezimíř,“ připomněl starosta Miloš Jelínek.

V případě, že by statik přejíždění mostu autobusy nepovolil, musela by vozidla hromadné dopravy jezdit náhradní trasou a některým místům by se dokonce musela vyhnout. To by narušilo záměr dalšího začleňování území Voticka do Pražské integrované dopravy.

„Výsledek místního šetření ve Střezimíři je pozitivní zprávou nejen pro obce na jihu Voticka,“ míní votický starosta Jiří Slavík, který také připomněl, že souhlasný názor statika pozitivně pocítí celý region pomezí Středočeského a Jihočeského kraje.

„Díky uvedenému výsledku místního šetření tak už nebude nutné složitě a nákladně předělávat oběhy autobusů a měnit jízdní řády už dříve pečlivě připravené integrace Voticka,“ vypočetl klady rozhodnutí statika starosta Votic.

Další fáze integrace jižní části okresu Benešov má naplánované spuštění na sobotu 22. srpna. Jiří Slavík proto současně vyzdvihl vstřícný přístup radního pro dopravu Středočeského kraje Františka Petrtýla i dalších zainteresovaných stran, díky nimž teď není významný dopravní projekt ohrožen. „Za to bych jim chtěl poděkovat,“ doplnil votický starosta Jiří Slavík.