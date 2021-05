Například v neděli 23. května žádné velké teplo na Benešovsku nepanovalo. Na druhou stranu nebyl ale ani žádný "samec". Tu a tam trochu sprchlo, odpoledne se už začalo vyčasovat, vylezlo sluníčko a rtuť teploměru začala stoupat. V řece Sázavě neteklo hodně vody. Ale ani úplně málo. Pro vodáky asi tak akorát. Vodoteč v Nespekách ukazovala kolem poledne normální výšku hladiny 147 centimetrů (1. povodňový stupeň začíná na 230 cm) a stabilní průtok bez výkyvů 43,35 kubíku vody za sekundu.

Pro splutí do 17 kilometrů vzdálených Pikovic, nejkrásnějším úsekem „Staré řeky“ protékající hlubokým kaňonem, se v Týnci nad Sázavou nezávisle na sobě sešly desítky vodáků. Zkušených, i těch, kteří v lodi zatím moc „kovaní“ nejsou.

„Jedeme do Žamberka,“ uvedla žena na otázku, kam po řece z Týnce dojedou. Nakonec se ale opravila, že to nebude až do východních Čech, ale jen na Žampach, tedy kousek za Kamenný Přívoz. Mladí vodáci z její party pak při upozornění, že některé jezy, třeba hned ten na Kaňově v Krhanicích, jsou při vyšší hladině hodně nebezpečné, ujistili, že to ví, protože si už v sobotu jednou Sázavu z Týnce sjeli. Jenže hned na startu své nedělní túry nabrali vedle dalších zkušeností také trochu vody.

To dva mnohem zkušenější vodáci vybavení na počasí i na vodu naprosto dokonale, seděli zatím v Náklí nad týneckým jezem na svých rodeo kajacích, pozorovali žebrající kachny a čekali.

„Kamarád přijede vlakem,“ vysvětlil mladý muž s plnovousem, který společně s přáteli dorazil do Týnce z českého hlavního města.

Všichni tři měli namířeno do Pikovic, kde jeden z nich nechal auto a do Týnce se pak dostal po kolejích.