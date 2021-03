I když k normálu má situace v Česku asi ještě hodně daleko, alespoň v rámci možností se k němu blíží ti dříve narození z Jankova a Vojkova žijící v tamních domovech seniorů. A to díky tomu, že je v těchto zařízeních zřizovaných Středočeským krajem stav očkování proti covidu-19 až na výjimky, ukončen. V těchto sociálních zařízeních mají obě dávky v těle vedle zaměstnanců také samotní obyvatelé.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Klienti domova v Jankově byli první dávkou očkováni 11. února a pro druhé podání vakcíny byl stanovený termín od 4. do 11. března. „Klienti dostali druhou dávku tento týden,“ potvrdila v úterý 16. března ředitelka DS Jankov Drahuše Hlavatá a vysvětlila, proč na webu domova visí oznámení, že od začátku března až do odvolání do domova nesmí návštěvy, přestože zhruba v polovině února už směly.