Na pohotovostním čísle záchranné stanice Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Vlašim se ozvala Barbora Venclová. Vysokoškolská studentka slíbila, že do 40 minut bude na místě. To se také stalo. A když shodou okolností po marianovickém kruháčku projíždělo i auto hlídky benešovských strážníků, stačilo gesto a ostrý hvizd a byli tu další dva pomocníci.

Nakonec bylo nalezení a chycení predátora snazší, než se dalo předpokládat. Pták zůstal na místě a podběrák, který si s sebou Bára přivezla, splnil funkci dokonale. „Není to jestřáb, ale krahujec,“ uvedla Barbora.

Prohmatala mu levé křídlo, zvedla letku a na peří se objevila krvavá skvrna. Diagnózu ale určila až veterinářka ve Vlašimi. „Odhalila zlomené křídlo. Má ho nyní zafixované a dostává léky na bolest,“ potvrdila v úterý 6. října Alena Konvalinová, vedoucí paraZOO ČSOP Vlašim.

V sobotu 10. října se krahujec hospitalizovaný ve stanici pro zraněná zvířata u Pavlovic nedaleko Vlašimi podrobí prohlídce od veterinářky, která určí další postup léčby a rekonvalescence. „Pokud to půjde, hned jak to bude možné ho vypustíme zpátky do přírody,“ dodala Alena Konvalinová.