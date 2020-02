I lidé z Benešovska se raději předzásobují trvanlivými potravinami

Zatímco v běžném roce patří k nejoblíbenějším obdobím obchodníků s potravinami Vánoce, Velikonoce nebo třeba také velké prázdniny, do hitparády tržeb nyní významně zasahuje další faktor - strach. Prvotně je to obava z nákazy koronavirem, druhotně pak nejistota z toho, jak by byly základní potraviny dostupné v případě rozšíření čínské choroby až na Benešovsko a vyhlášení třeba jen lokání karantény.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

