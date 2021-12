„Už minulý týden v úterý 16. listopadu odpoledne nám přišla zpráva z naší základní školy, která oznamovala: „Ve třídě u vašeho dítěte byl zjištěný výskyt pozitivní osoby na covid19, od zítřka tedy 17. listopadu je vaše dítě v karanténě, vyčkejte na další pokyny,“ přetlumočila jedna z maminek, která si však nepřála zveřejnit jméno školačky, alarmující zprávu.

Jenže pokyny do rodiny žákyně uvržené do karantény nedorazily. Místo toho škola pouze přeposlala mail, který obdržela od Krajské hygienické stanice Benešov.

„Vaše dítě bylo ve třídě s covid pozitivní osobou 11. a 12. listopadu. Nejpozději do 19. listopadu musí vaše dítě na PCR test,“ stálo ve sdělení zaslaném rodině 18. listopadu odpoledne s tím, že v další korespondenci rodina obdrží kód z KHS nutný k objednaní na odběr vzorku ze sliznice.

Na test tak měla rodina sotva jeden den. „Kód ale stále nepřicházel. Do takové situace jsme se dostali vůbec poprvé, a proto jsme ani nevěděli, co dělat. To, že máme přijít na ten preventivní test, na který nemusím mít žádné doporučení, mi řekl až pán ve Vlašimi, co tam koordinuje testování u zimního stadionu. Tak jsem šla s dcerou v pátek 19. listopadu na preventivní PCR test - bez žádanky od hygieny. Naštěstí všechno dobře dopadlo a výsledek byl negativní,“ oddechla si maminka s tím, že jí žádný kód dosud nepřišel.

Stejně jako matka školačky z Čechtic jednala intuitivně a správně také ředitelka ZŠ Chotýšany Daniela Kalinová. Přiznala, že současnou situaci vnímá jako značně nepřehlednou, protože kantoři už ani neví, která nařízení stále platí a která už nahradila nařízení nová.

Její škola se kvůli koronaviru dostala do situace, že z devíti tříd do karantény muselo hned šest. Co dělat, se ředitelka dozvěděla až při telefonátu na epidemiologii do Prahy. Tam dali zkušené kantorce za pravdu v názoru, že by bylo lepší školu uzavřít, protože kromě dětí omarodili také pedagogové.

A protože školu nebylo možné uzavřít z hygienických důvodů, šlo to z důvodů technických. A to se také od pondělí 22. do pátku 26. listopadu stalo.

Školáci a jejich rodiče. To jsou skupiny, jež koronavirus trápí nejvíc

Obtížnou komunikaci s hygieniky potvrdil také například ředitel benešovské ZŠ a MŠ Na Karlově Svatopluk Česák. „Na hygienu se vůbec nemůžeme dovolat, proto třídu s pozitivním žákem posíláme na distanční výuku, i když nemáme potvrzení od KHS, že mají jít děti do karantény,“ vysvětlil s tím, že v této situaci na školu zase tlačí rodiče, kteří vyžadují potvrzení o ošetřování člena rodiny. „Nemůžeme s tím nic dělat,“ dodal.

Na dotaz směřující na KHS k uvedené situaci mluvčí Dana Šalamunová potvrdila, že benešovské pracoviště KHS, stejně jako další v celém kraji, jsou nyní značně přetížené. Připomněla, že trasování má v Benešově na starosti jediná pracovnice a ta pochopitelně v záplavě množících se nemocných, nestíhá. „Chválím ale maminku i kantory, že postupovali tak, jak měli,“ dodala mluvčí s tím, že věří, že se situace nejen ohledně trasování, zlepší.

Na FB lékárny ve Voticích v souvislosti s neutěšenou situací kolem PCR testů informují, že od pondělí 29. listopadu tam spouštějí testování. A například ve Vlašimi chtějí testovací místo PCR rozšířit.