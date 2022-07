„Pomoci s překládáním jsem se rozhodla proto, že vím, co děti z Ukrajiny v současné době prožívají. I já si prošla obdobím, kdy jsem ničemu, co mi druzí říkali, nerozuměla,“ vysvětlila devětadvacetiletá žena důvody své brigády.

Současně přiznává, že se snaží dětem pobyt v cizím prostředí trochu vylepšit a přispět k tomu, aby zapomněly, co všechno doma při útěku před ruskými agresory viděly a slyšely. „Chtěla bych, aby i díky mně tady v domě dětí a mládeže přišly na úplně jiné myšlenky.“

Mladá žena pracuje ve sklárnách v Růženíně a tam také žije. Když v sedmnácti do Česka s maminkou přišla, neměla žádné doklady na to, aby mohla jít do školy. Proto zamířila rovnou do továrny. Současnou situaci v domovině vnímá velmi emočně. Aby ne, doma zůstal její mladší bratr. Je vojákem a bojuje v první linii. „Právě proto žiji každý den v napětí a v očekávání, co přinese den další,“ přiznala.

S o rok mladším bratrem Anatolijem si každý den také volá. Při videohovorech vidí zákopy, kde bratr spí se zbraní v ruce. Vidí ale také, jak neustále pozoruje své okolí a oblohu.

„Také se bojí. Když telefonujeme, pořád hlídá, pozoruje, aby něco nepřiletělo. Žije ve strachu, ale přesně ví a uvědomuje si, že se může vrátit, ale také nemusí. Mám hrozný strach, že volání od něj jednoho dne nepřijde,“ dodala Nataša.

