/FOTOGALERIE/ V posledních dvou týdnech do středu Čech dorazilo teplo a také poměrně dost vláhy. A právě to je příhodná doba pro růst hub. Kde je lze najít? Tohle tajemství si úspěšní sběrači střeží doslova jako oko v hlavě.

Slovy klasika ale správní houbaři do lesa nechodí, aby hledali, ale proto, aby je sbírali.

Patři k nim také školačka Ella Krillová z Křivsoudova a její sestra Nela, které do lesů vyrážejí i se svými rodiči.

„Houby, které jsme přivezli domů jsou z lesů z blízkého okolí Čechtic. Moc se těším na kulajdu, ta z prvních hub je úplně to nejlepší, co znám,“ svěřila se Nela, která do redakce Benešovského deníku také zaslala několik svých snímků dokumentujících lesní úrodu na Čechticku.

Hub, těch jedlých nebo i těch, jimž běžní houbaři, tedy žádní mykologičtí specialisté říkají jednotně prašivky, roste dost také na Podblanicku.

„To je pravda, rostou ale i hřiby nebo křemenáče a to už skoro dva týdny,“ potvrdila Jitka Šulcová z Vlašimi, která sbírá houby především přímo v okolí Velkého a Malého Blaníka.