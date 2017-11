Hitem plesové sezóny je letos jednoduchost

Benešovsko - Plesová sezona začíná. Řeší ji především dámy, které si rády oblečou slavnostní róbu a buď se zkrášlí samy, nebo zajdou do vybraného salónu. A jaké jsou tento rok trendy? Co se týče účesů, líčení, manikúry i šatů, vede jednoduchost.

„V posledních letech převládají hlavně účesy jednoduché. Pokud má žena svoje vlasy dlouhé, někdy si je nechá volně rozpuštěné, nebo si navlní jen konečky vlasů,“ řekla kadeřnice Aneta Dvořáčková. Jednoduchost v účesu volí i dámy s kratšími vlasy. V kurzu je i nedbalá elegance a in jsou splétané prvky do účesu. Nechat prý sem tam volný pramínek vlasů není na škodu.





Také šaty na plesy volí dívky a ženy spíše jednoduché. „Většinou si na klasické plesy volí splývavé šaty v pastelových barvách,“ dodala Helena Blažková, která vlastní půjčovnu šatů. Ženy podle ní mají hlavně zájem o šaty na ramínka a oblíbené jsou také tylové sukně.

Co se týče úpravy nehtů, většinou si ženy nechají udělat takovou manikúru, která se jim líbí. „Stále je žádaná francie, nude i rudé odstíny,” řekla bývalá manikérka Radka Šnajdrová.



Ani v líčení by se nemělo nic přehánět a ženy i dívky by měly dbát na přirozenost. „Vždy záleží na typu obličeje, ale doporučuji převážně přirozený make up. Trendem jsou oční stíny v hnědých a šedivých odstínech,” uvedla majitelka kosmetického studia Vitalija Holejšovská. V módě podle ní není určitě konturování.