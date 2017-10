Historické fotografie vystavili v louňovické galerie

Vlašim – Fotbalisté Vlašimi nastoupili ve Fortuna národní lize proti Táborsku, které vede bývalý trenér hráčů zpod Blaníka Roman Nádvorník a ten je nepotěšil, když si domů odvezl bod a ještě naříkal, že je to málo. „Měli jsme mít tři, ale to by Musiol musel proměnit sólo za stavu 2:1,“ zlobil se trenér Táborska Roman Nádvorník. Vyhrát chtěl i domácí kouč. „Bod je málo. Většinu zápasu jsme měli herní převahu, ale selhali jsme v obranné fázi, kde jsme si nepohlídali standardní situaci a rychlé protiútoky Táborska,“ byl zklamaný Petr Havlíček.