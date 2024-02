K mání tam byly ještě v úterý 13. února také výrobky obsahující HHC . Právě o nich, přesněji želatinových bonbonech, po jejichž konzumaci v nemocnici po kolapsu skončilo na různých místech Česka několik dětí, se v posledních dnech vedou bouřlivé diskuse. A to i na nejvyšší politické scéně České republiky. A jak to vypadá, záležitost směřuje k zákazu prodeje zboží s obsahem HHC. Pro upřesnění, tato zkratka vychází z chemického názvosloví - hexahydrokanabinol. Jedná se o další z kanabinoidů, který pochází z indického konopí. Tato novinka do Česka dorazila USA. Má podobné účinky jako THC v marihuaně, ale je legální.

Jenže nejspíš tohle tvrzení už dlouho platit nebude. Stát totiž mění pravidla během „rozehrané hry.“ Uvědomuje si to i třiačtyřicetiletý provozovatel benešovské franšízy Martin Savčenko. „HHC je derivát THC. Jedná se o polosynteticky upravenou látku, která se legálně prodává a to je pěkný Kocourkov. Prodáváme tu polosyntetiku a přitom existuje už od dob starého Egypta bylina, která je u nás ale nelegální,“ připomněl provozovatel benešovské franšízy. I on téměř jistě doplatí na fakt, že na českém trhu dosud neexistují, s ohledem na prodej HHC, pevně daná pravidla.

Dětem neprodáváme

„Pokud by se výrobky s HHC prodávaly jen ve specializovaných kamenných obchodech, celý problém by to vyřešilo,“ je přesvědčený Martin Savčenko s tím, že vedle těchto obchodů ale existují také prodejní automaty a velká řada vietnamských samoobsluh a večerek, kde výrobky lze koupit stejně jednoduše, jako rohlíky.

Podle Savčenka ale vietnamští obchodníci kolikrát ani neví, co prodávají a zboží s HHC proto zařazují i mezi běžné bonbony. „My neprodáváme dětem, kontrolujeme občanky a nemáme automaty. Kdyby se prodávalo HHC jen ve speciálkách, k tomu, co se stalo, by nikdy nedošlo,“ tvrdí benešovský podnikatel. „Ve vietnamském obchodě jsem se byl podívat a ptal jsem se na to. Oni jen zboží pochválili, že je moc dobrý a silný.“

Prodej HHC byl pro náš obchod motor

Podle Martina Savčenka jsou výrobky s HHC obchodním artiklem, který je nutné přísně regulovat a ne ho nechávat volně k prodeji prakticky komukoliv. Rozhodnutí o dalším přístupu k výrobkům s obsahem HHC by mělo padnout ve středu 14. února. Už den před tím ale Martin Savčenko tušil, že jeho vysněný obchod bude muset nejspíš skončit. Dopad zákazu prodeje HHC přitom přirovnává k zákazu prodeje zboží s cukrem v cukrárně. „Prodáváme i jiné věci, ale ve zboží s HHC mám dost peněz. Předpokládám že mi tržby klesnou na minimum. Hrozně rád prodávám kapičky a pomáhám babičkám, ale to krám neuživí. Prodej HHC byl pro náš obchod motor,“ říká.

Plán B zatím prodejce nemá

Nějaký plán B, jak naložit s obchodem po případném zákazu prodeje HHC přitom právě teď nemá. Sám předpokládá, že skončí na pracáku a ti, kteří dosud u něj kupovali, budou pokoutně hledat náhradu v šedé zóně. A stát přijde o další velké peníze. „Mám obavu, že stát po nás bude chtít, abychom zboží, za které jsme už zaplatili, na své vlastní náklady zlikvidovali, protože toto zboží bude najednou ilegální,“ tuší Martin. Už předem ale nějaký právní spor se státem odmítá. „Na to nemám dost peněz,“ hodnotí. „Počkám, jak dopadnou velcí hráči na trhu,“ dodal.

Podle Martina Savčenka jsou už ale kostky ohledně HHC vrženy. Přesto bude ve středu 14. února bedlivě sledovat jednání politiků a čekat, na čem se nakonec usnesou. Až jednou průtahy a nejasnosti skončí, možná se ještě pokusí pokračovat v prodeji. V sázce je docela dost. Musí platit poplatky franšízy, nájem, účetní nebo provoz auta, jímž do obchodu z domova dojíždí. „Pár měsíců možná ještě při životě vydržím, ale jestliže mi tržby klesnou o devadesát procent, což se může stát, není jisté, jak dlouho to bude. Démonizace marihuany ze společnosti sice vyprchává, ale nemám chuť tady rok čekat, jak nakonec zákon dopadne.“