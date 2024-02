„Příjmy na odvodech z loterií a jiných her se letos pro obce snižují. Státu zůstane víc,“ okomentovala tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva situaci vyplývající z vládního ozdravného balíčku, jehož cílen je během příštích dvou let snížit rozpočtové deficity státu o 150 miliard korun. V případě Benešova město letos využije pouze polovinu sumy, kterou ještě loni utratilo například při realizaci svých investičních záměrů.

Hráči se přesouvají na internet

Zatímco loni do Benešova od státu za hazard doputovalo 27,5 milionu korun, letos se město musí spokojit s částkou 14 milionů. Stát si tak z „loterijního“ podnikání v tomto středočeském městě letos ponechá o 13,5 milionu více, než loni. Nižší částku obdrží v roce 2024 také Vlašim. Ta je vedle Benešova a Votic jedním z měst okresu Benešov zařazených mezi obce s rozšířenou působností.

„Z hazardu jsme mívali příjem kolem deseti milionů, letos to budou jen tři až čtyři miliony korun,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že ponížení příjmů o uvedenou částku ve čtyřistamilionovém rozpočtu nehraje zásadní roli. Podle Luďka Jeništy ale situace kolem příjmů z hazardu směřuje k jeho úplnému zániku. Herny, kde dříve končily naivní sny gamblerů o snadném zbohatnutí nebo vymanění se ze závislosti a dluhů, se pozvolna přesouvají do virtuálního světa on-line her na internetu.

Právě konec kamenných heren vlašimský starosta vnímá jako krok kupředu, protože jejich zánikem se současně částečně snižuje kriminalita s nimi svázaná. „A to je jen dobře. Před pár dny jsem hovořil s provozovatelem herny a ten mi vysvětloval, že doba, kdy si do herny šel zahrát kdokoliv, je nenávratně pryč. K hracím automatům už se vůbec nedostane člověk, který například pobírá dávky státní sociální podpory, protože hráči musí mít registraci a obdobné je to i u on-line her,“ uvedl starosta.

Ze čtyř heren ve Voticích zůstala jediná

Ve Voticích fungovaly ještě poměrně nedávno čtyři kamenné herny. Dnes je tam jediná, z níž daně placené státu doputovaly po přerozdělení zpátky do Votic. „Loni jsme měli v rozpočtu z hazardu příjem 700 tisíc korun. Letos plánujeme 650 tisíc,“ sdělil votický místostarosta Jiří Slavík, který byl jako poslanec i u schvalování státního rozpočtu a tím i u ozdravného balíčku.

„Cílem balíčku byl přínos pro státní rozpočet, ale významnou roli v tom, že obce dostávají z hazardu méně, byla i snaha státu, aby obce nebyly inspirované hazard na svém území podporovat,“ vysvětlil Jiří Slavík. Podle votické starostky Ivy Malé město peníze z příjmů z hazardu používalo pro spolky a jejich činnost. „Spolky budeme podporovat dál, peníze pro ně půjdou přímo z rozpočtu,“ dodala.