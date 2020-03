Pozvání rozeslal kraj e-mailem v sobotu 14. března v 18.45, ale informace, čeho se bude sdělení hejtmanky týkat, v něm chybí.

Už v 15 hodin však lékaři z Benešovska obdrželi jménem ředitelky pro lékařské obory Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Markéty Bláhové informaci o tom, jak bude fungovat v Benešově odběrné místo. Kromě Benešova je takové odběrné místo zřízeno i v Kladně a v následujícím týdnu by se tak mělo stát také v Kolíně.

Ve sdělení, pod které se podepsala pracovnice benešovské nemocnice Eva Šimáková, doslova stojí: „Dovoluji si Vám předat důležitou informaci ředitelky pro lékařské obory nemocnice Benešov paní MUDr. Markéty Bláhové: Od 15. března 2020 od 6.00 do 19.00 hodin bude odběrový box nemocnice v prostorách polikliniky vyhrazen pouze pro odběry spojené s infekcí COVID-19. Všechny ostatní odběry budou realizovány v prostorách odběrové místnosti ve vstupním objektu nemocnice.“

Na první pohled jasné sdělení, zase tak úplně přehledné není a to zejména vzhledem k místopisu. Ve zprávě lékařům se píše, že odběrový box, na Kladně je to stan oranžové barvy s půdorysem zhruba 4 x 6 metrů, má stát v prostorách polikliniky. Ta v Benešově je na Malém náměstí. Místo pro rozbití tak velkého stanu v něm není. Poliklinika, do roku 1989 okresní sekretariát vládnoucí partaje, nemá žádné nádvoří, a tak by stan musel stát přímo na náměstí, na silnici.

Rovněž druhá část informace je dost zavádějící. Všechny ostatní odběry mají být realizovány v prostorách odběrové místnosti ve vstupním objektu nemocnice. Který z objektů lze považovat za vstupní, není upřesněno. Pacientům je však při příchodu do nemocnice první na ráně objekt jejího ředitelství…

Nezbývá proto než počkat do nedělního poledne. To by shora uvedené nejasnosti mohla při tiskovce upřesnit předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje, mimo jiného i benešovská zastupitelka.