Meteorologové výrazně zmírnili páteční predikci, podle níž se třeba v Nespekách počítalo v průtokem kolem 700 metrů krychlových vody za sekundu. Nyní je pro tuto lokalitu aktuální odhad maxima na úrovni 200 vteřinových kubíků. Což je číslo stále děsivé, ale už nepředstavuje hrozbu, jakou si nikdo vlastně ani neumí představit a v moderní historii nemá obdobu.

Ve Zruči se nově počítá s průtokem kolem 130 metrů krychlových za sekundu. Meteorologové však také upravili své předpovědi, podle nichž měli masivně pršet do neděle. Nyní očekávají intenzivní srážky ještě i v pondělí a v úterý. Jediná evakuace kvůli vodě, která je nyní ve středních Čechách aktuální, se týká Neratovic. Místní povodňová komise rozhodla o tom, že v sobotu odpoledne bude přemístěno 42 klientů domova Rybka pro lidi s tělesným nebo mentálním handicapem, a to do prostor připravených v budově 3. základní školy.

Hejtmanka Petra Pecková představuje místa ve středních Čechách, kde nejvýrazněji hrozí povodeň. | Video: Deník/Milan Holakovský

V rámci kraje se uvažuje ještě o možné evakuaci některých domovů seniorů nebo domovů se zvláštním režimem (ty jsou určeny pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Podle Peckové to však zatím je ve stadiu zvažování možností a příprav případného nového zázemí. Asi nejdál pokročili v soukromém zařízení v Samopších na Kutnohorsku, odkud bylo deset klientů odvezeno a dalších 59 přestěhováno do patra – a je to jedno ze zařízení, kde se zvažuje i celková evakuace.

Hejtmanka zmínila také krajem zřizovaný domov Červený mlýn ve Všestudech na Mělnicku, kde mají z minulosti s řáděním povodně nemilé zkušenosti. Na přemístění osazenstva jsou tam připraveni, ale zatím se zdá, že by to nemělo být nutné. Pecková připomněla, že samotný kraj má po třeba evakuace k dispozici stovku volných lůžek; přesně 101.

Ve kterých oblastech středních Čech je hrozba povodně nejmírnější, vypočítává hejtmanka Petra Pecková. | Video: Deník/Milan Holakovský

Povodňové situace s platností některého stupně povodňové aktivity byla v sobotu dopoledne aktuální na osmi místech středních Čech. Nejvyšší stupeň, třetí, platil pouze na Botiči v lokalitě Kocanda u Jesenice na Praze-západ. Dramatické problémy v dopravě počasí nepřineslo, stromy a větve spadlé na silnice kvůli pomáčení terénu a vichru se hasičům daří poměrně rychle odklízet (i když je tyto výjezdy od noci na sobotu výrazně zaměstnávají). Zatopena byla jediná silnice místního významu. Také výpadky v dodávkách elektřiny jsou z pohledu krizového štábu jen lokálního charakteru. Obavy aktuálně nejsou třeba ani z toho, že by voda mohla natropit neplechu v areálu neratovické chemičky Spolana.