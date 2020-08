Přijít si pohovořit o problémech, které lidi trápí, ale nechce se jim kvůli nim jezdit až do Prahy. Přesně to podle vlastních slov nabídne lidem z Benešovska středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová rokuje v Mělníku se zájemci v rámci svého projektu „úředních dnů v regionech“. | Foto: archiv Středočeského kraje

Na úterý chystá další ze série výjezdů do kraje, jež označuje jako úřední dny v regionech. Takzvanou mobilní kancelář otevře v infocentru v centru Benešova (na adrese Masarykovo náměstí 230), a to od 10 do 14 hodin.